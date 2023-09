Chile-Premiere! Kärntner Ski-Ass jagt Weltcupplatz

Weltcupstarts als Ziel

Bei den ersten Saison-Abfahrten in Zermatt (Sz) Mitte November will sich der Lavanttaler über die Trainingsläufe für sein erstes Weltcuprennen qualifizieren. „Jetzt gilt es, bis Zermatt alles zu geben. Ich möchte heuer von Anfang an im Weltcup dabei sein und mich beweisen“, so der Speed-Spezialist. Aktuell arbeitet er im Olympiazentrum Linz an der Kondition - ab Oktober steht Schneetraining in Sölden am Programm.