Joan Collins: Bei 1. Date von Ehemann vergewaltigt

Ehemann wollte Collins für eine Nacht an Scheich verkaufen

Die vierjährige Ehe wurde zur Hölle für sie, weil ihr Mann versuchte, sie wie ein ordinärer Zuhälter an reiche Männer zum Sex weiterzugeben. Als ihr Stern in Hollywood aufging, habe ihr Ehemann sogar einen arabischen Scheich in einem Casino angeworben: „Max sagte zu mir ‚Er zahlt 10.000 Pfund für eine Nacht und ich darf sogar dabei zuschauen!‘ Ich habe auf meinen schönen, verhassten Ehemann geschaut und angefangen, zu weinen. Ich schluchzte ‚Nicht in einer Million Jahren‘ und bin zu meiner Mama gezogen.“