Einsatz nach Chlorgas-Austritt in Ländle-Freibad

Am Montag gegen 1 Uhr wurde die örtliche Feuerwehr aufgrund von Gasgeruch ins Alpenbad Montafon in Tschagguns gerufen. Auch der Gefahrenzug der Feuerwehr Bludenz, so wie ein Notarztteam wurden alarmiert. Erste Messungen vor Ort ergaben, dass der Chlorgasgehalt in der Luft leicht erhöht war.