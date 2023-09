Wilde Tumulte im Iran: Hotel von Ronaldo gestürmt!

Verrückte Szenen im Iran: Ein Kurzbesuch von Cristiano Ronaldo hat für einen veritablen Ausnahmezustand gesorgt! Dass der 38-Jährige mit seinem Al-Nassr FC aus Saudi-Arabien für ein Duell mit Persepolis FC in die Hauptstadt Teheran anreiste, reichte aus, um Tausende Fußball-Fans in Ekstase zu versetzen. Und nicht wenige von diesen Fans stürmten schließlich sogar das Hotel, in dem „CR7“ und Co. abgestiegen waren …