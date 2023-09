Nach 17 Jahren: Erneute Haft im Testamentskrimi

Fast zwei Jahrzehnte, Dutzende Verhandlungstage, diverse Richter und noch mehr Gutachter. So lässt sich der versuchte Testamentsbetrug im Jahre 2006 zusammenfassen: Die Pflegerin einer wohlhabenden, in Wien lebenden Schweizerin soll deren Nachlass gefälscht haben - mit vier Komplizen. Sie hätte so 5 Millionen Euro geerbt.