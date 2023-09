Spritpreis auf Rekordkurs und der Staat kassiert

Im vergangenen Jahr sind durch den Krieg in der Ukraine die Treibstoffpreise hierzulande auf über zwei Euro je Liter gestiegen. Bis Mai dieses Jahres entspannten sich die Ausgaben dafür wieder etwas. So zahlte man beispielsweise für Diesel im Durchschnitt nur mehr 1,479 Euro je Liter, bei Super waren es 1,547 Euro. Seither ging es aber wieder kräftig bergauf. So kostet Diesel aktuell im Schnitt schon wieder 1,774 Euro - ein Plus von satten 20 Prozent seit Mai.