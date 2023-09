Operndrama! Christenverfolgung, Zensur, Selbstmord

Brustton statt Falsett

Die enorm fordernde Partie des Polyeucte, wie Poliuto französisch heißt, singt in Wien John Osborn. Man konnte den grandios Höhen starken Tenor bereits 2018 als Arnold in Rossinis „Guillaume Tell“ im Theater an der Wien bewundern. Damals wie jetzt tritt er in die Fußstapfen eines berühmten Vorgängers: Gilbert Duprez, dem Polyeucte der Uraufführung, der sich in die Operngeschichte nachhaltig eingeschrieben hat, weil er die Art des modernen Tenorgesangs neu und nachhaltig prägte. Denn damals wurden die hohen Tenor-Töne in einer Mischung aus Falsett- und Kopfstimme gesungen. Doch 1837, nach zehn Jahren in Italien, sorgte Duprez mit neuer italienischer Technik in Paris für Furore: Er sang als Arnold in Rossinis „Tell“ die hohen Noten nicht mehr im Falsett, sondern mit voller Kraft „do di petto“, also „aus der Brust“, wie man das heute kennt und erwartet.