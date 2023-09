Altach und das „Problem“ mit den Premiere-Duellen

Niederlage trotz Topleistung

Die aktuelle Form schert sich freilich nicht um die Statistik. Da erwartet Altachs Trainer Joachim Standfest zumindest ein Duell auf Augenhöhe: „Die Linzer sind - wie auch wir - eines jener Teams, das gegen den Abstieg spielen wird.“ Was Standfest an den Blau-Weißen imponiert: „Nach einigen Anpassungsschwierigkeiten ist der Aufsteiger in der Liga angekommen und hat zuletzt in Tirol eine richtig starke Vorstellung abgeliefert.“ Das 4:2 in Tirol hat die Stimmung bei den Stahlstädtern deutlich verbessert. Umgekehrt lieferten die Altacher gegen Sturm die beste Saisonleistung ab, die allerdings mit einer unglücklichen 1:2-Niederlage endete.