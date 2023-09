Ein Sommer in der nördlichsten Stadt Grönlands

Viel mehr als Urlaub

Jetzt verbrachte er den Sommer in Grönland. Kein Urlaub, sondern er sagt: „Ich schreibe an einem Roman über einen Inuit, der als Kind Ende des 19. Jahrhunderts von Polarforschern nach New York verschleppt worden ist." Um die indigene Bevölkerung Grönlands und ihre Lebensweise verstehen zu können, reiste Franzobel nach Qaanaaq, die nördlichste Stadt. Ein Hotel mit fünf Zimmern, eine Ärztin für 650 Einwohner, zwei Flugzeuge; Hundeschlitten und Kajak sind übliche Fortbewegungsmittel.