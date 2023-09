Arbeiter soll Kinder sexuell missbraucht haben

Unter massivem Verdacht steht ein 37-jähriger Oberösterreicher, der seit Jänner in U-Haft sitzt. Er soll via Live-Videochats dafür gezahlt haben, dass kleine Kinder in Asien sexuell missbraucht werden. Seitens der Staatsanwaltschaft Wels wird ihm aber auch zur Last gelegt, dass er im eigenen Umfeld ein Mädchen vergewaltigt und zwei weitere missbraucht haben soll. Die Anklage gegen den Mann ist nun fertig.