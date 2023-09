Gesalzene Preise stoßen den Autofahrern sauer auf

Endlich wird die dreiste Abzocke mal aufgezeigt. Dafür ein herzliches Dankeschön. Auch wir hatten vor Jahren in der Raststätte Kammern ein Erlebnis, dass uns keiner so recht glauben wollte. Auf der Fahrt in die Südsteiermark machten wir dort einen Zwischenstopp. Ein Spritzer kostete damals vor circa drei Jahren 7,50 Euro“, reagiert eine „Krone“-Leserin auf den Bericht über die gesalzenen Landzeit-Preise. Wie berichtet, wird man am Mondsee neben der Westautobahn für Speis und Trank ordentlich zur Kassa gebeten.