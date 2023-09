„Haben euch schon sehnsüchtig erwartet“

Rund 3000 Menschen sind aktuell im Bereich der Pflege und Betreuung im Burgenland beschäftigt, 180 davon nützen die Möglichkeit der Anstellung während ihrer Ausbildung. Zusätzlich starten im Herbst 112 Studierende ihren Weg in einen Pflegeberuf. „Pflege bleibt eine Schlüsselthema. Wir müssen heute handeln, um auch in Zukunft leistbare und hochwertige pflegerische Versorgung garantieren zu können“, sagt Doskozil. „Die Gesamtschau dieser und weiterer Maßnahmen macht das Burgenland zu einer Vorreiterregion in Sachen Pflege und Betreuung“, ergänzt Soziallandesrat Leonhard Schneemann.