Wiener in Finanzfragen nicht immer sattelfest

Wirtschaftskammer fordert Unterricht an Schulen

Die Wiener Wirtschaftskammer sieht sich durch die Umfrageergebnisse in ihrer Forderung nach einem eigenem Unterrichtsfach „Wirtschaft“ an den Schulen. Dass Wirtschaft künftig in den Lehrplänen von Geographie und Wirtschaftskunde, aber auch Mathematik, eine stärkere Rolle spielen soll, sei nicht genug, so Erwin Hameseder, WKW-Obmann der Sparte Bank und Versicherung. Mit dem Angebot financefit bemüht sich die Kammer selbst um die Vermittlung von Finanzwissen.