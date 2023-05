Das sind in Wien die Top-Gründe für Insolvenzen

Pandemie häufiger der Grund

Während zu Pandemiebeginn die weltweite Krise als primäre Insolvenzursache von Unternehmen in Österreich eher selten der Fall war, war diese im Vorjahr bei rund jeder vierten Pleite der Hauptfaktor, in Wien waren es 21 Prozent, in Salzburg und Vorarlberg sogar 34 bzw. 33 Prozent.