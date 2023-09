Endlich Top-Bedingungen für Wasserretter am See

Vor knapp über einem Jahr hatte die „Krone“ den Stützpunkt der Wasserrettung am Pichlinger See genauer unter die Lupe genommen. Ein Blick reichte und man wusste: dieses Haus ist nicht mehr auf dem Stand der Technik. Denn Außen wie innen versprühte das Gebäude den Charme der 70er. Kein Wunder, schließlich wurde es 1973 errichtet und seitdem nagte gehörig der Zahn der Zeit daran. So war der Estrich gebrochen, der Boden dementsprechend uneben, die Dichtungen der Fenster hatten sich längst aufgelöst, und in den Sanitärräumen wucherte der Schimmel. Zudem herrschte in der viel zu klein dimensionierten Garage eklatante Platznot, wurde gestapelt, wo nur ging. Mit Müh’ und Not passte gerade noch irgendwie das Boot rein.