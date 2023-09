So finden Sie raus aus dem Betriebskosten-Wirrwarr

Betriebskosten sind in vielen Mietverträgen die große Unbekannte, sie laufen oft einfach mit. Erst kürzlich zeigte eine Umfrage im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien, dass nur die wenigsten wirklich wissen, was in ihren Betriebskosten enthalten ist - und was nicht. Doch spätestens, wenn, so wie jetzt, in Zehntausenden Haushalten teure Nachforderungen im Postfach landen, rücken die Zahlungen für Wasser, Kanal und Co. in den Fokus.