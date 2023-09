Werners Glück trägt jetzt einen Namen: „Lennie“

„Er ist das Beste, was mir je im Leben passiert ist und Nicole und ich sind noch am realisieren unseres Glücks“, sagt der Künstlermanager im Gespräch mit der „Krone“ und verrät uns auch, wie seine Liebste und er auf den Namen ihres Sohnes kamen: „Wir sind beide Roy Black-Fans, der im ,Schloss am Wörthersee‘ den Lennie Berger spielte und so kamen wir sehr leicht darauf.“