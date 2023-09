Austro-Miniatursatellit startet im Oktober ins All

PRETTY hätte bereits im Frühjahr 2023 an Bord einer europäischen „Vega C“-Rakete, eine Weiterentwicklung der Vega-Rakete, von Kourou aus starten sollen. Ende Dezember kam die Vega C beim ersten kommerziellen Flug vom Kurs ab (Erstflug der Vega C erfolgte im Juli 2022). Da die Vega-C-Rakete noch nicht wieder betriebsbereit ist, wird für den Flug von PRETTY auf die Vega-Rakete, die seit 2012 leichte Satelliten ins All bringt, zurückgegriffen. Mit ihr sollen am 4. Oktober - neben Thailands Erdbeobachtungssatellit THEOS-2 und Wettersatellit Triton (Formosat-7R) - auch zehn „sekundäre Nutzlasten“, darunter PRETTY, ins All gebracht werden.