Kreml: Ukraine greift Stadt nahe Atomkraftwerk an

Die Ukraine hat nach russischen Angaben am Montag die Stadt Enerhodar in der Nähe des Atomkraftwerkes Saporischschja mit Drohnen angegriffen. Zudem ist auf der Krim-Brücke der Verkehr wieder einmal zum Erliegen gekommen. Unterdessen klagen russische Grenzschützer über einen Mangel an Waffen und Ausrüstung.