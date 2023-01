Schönborn: „Die Geschichte wird gerecht urteilen“

Vor allem in seinen letzten Jahren war Ratzingers Wirken überschattet von Skandalen rund um Missbrauch in der Kirche. Wird das sein Erbe definieren?

Ich glaube, die Geschichte wird gerechter sein als das jetzige Urteil. Er war der Erste, der in der Missbrauchsfrage ganz entschieden gehandelt hat. Er hat einen eigenen Gerichtshof eingerichtet, der gesellschaftlich nach wie vor vorbildlich ist. Ratzinger war auch gegen Widerstände im Vatikan derjenige, der gesagt hat: „Missbrauch muss auch in der Kirche geahndet werden.“ Nach einiger Zeit wird man seinen Einsatz gerechter beurteilen.