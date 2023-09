Ein Konzert ohne akustische Barrieren

„,Beat the Silence‘ steht für die Idee, sich nicht von - akustischen - Barrieren entmutigen zu lassen“, so Anna Blaskó und Mariann Grunenwald. Die beiden Kulturmanagerinnen lernten sich an der Musik-Uni kennen. In einem Gespräch darüber, wie viele Menschen in Österreich von Hörminderungen betroffen sind, entstand der Plan, ein Konzert speziell für Hörbeeinträchtigte zu organisieren.