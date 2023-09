Ein „Wiener“ steht einem Österreicher im Weg

Das Duell „Wien gegen Österreich“ geht in der DTM in zwei Wochen am Red Bull Ring in Spielberg weiter! Denn beim zweiten Rennen am Sachsenring schlug der in Wien lebende, aber mit einer italienischen Lizenz fahrende Mirko Bortolotti - auch dank eines fantastischen Qualifyings - zurück, schnappte sich die Gesamtführung von Thomas Preining zurück.