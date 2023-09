Energieanbieter muss für zu hohe Gewinne zahlen

„Ja, wir gehen davon aus, dass wir eine Übergewinnsteuer zahlen müssen“ - ein Energieanbieter in Oberösterreich macht keinen Hehl daraus, dass die Finanz Millionen Euro will. Doch so ganz ausplaudern will man dann doch nicht alles. Andere Anbieter, die nichts zahlen müssen, sind naturgemäß wenig verschlossen.