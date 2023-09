xG, PPDA, Reaching Box: Sprechen Sie Fußball?

Der Spielervergleich

Jetzt geht‘s weiter ins Detail. Wir schlüsseln - eruiert basierend auf den jüngsten 15 Pflichtspielen des jeweiligen Kickers - die fünf top performenden Spieler in unterschiedlichen Kategorien. Das bedeutet, dass bessere Werte auch daraus resultieren können, dass ein Spieler in einer schwächeren Liga tätig ist. Allerdings spielt jede Mannschaft gegen bessere und schlechtere Gegner, egal auf welchem Niveau. Der Unterschied sollte sich demzufolge in Grenzen halten. Balken für österreichische Teamspieler sind in Rot gehalten, jene für Schweden in Blau.