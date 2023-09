ÖFB-Gegner Schweden legt mit 5:0 gegen Estland vor

Schweden hat sich für das Aufeinandertreffen mit Österreich in der Fußball-EM-Qualifikation eingeschossen. Die „Blagult“ siegten am Samstag in Tallinn gegen Estland deutlich mit 5:0 (3:0) und fuhren drei Tage vor dem Duell mit dem ÖFB-Team in Solna den anvisierten Auswärtserfolg ein.