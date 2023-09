Belgien müht sich zu einem 1:0 in Aserbaidschan

Österreichs Gruppengegner Belgien hat in der Fußball-EM-Qualifikation den dritten Sieg im vierten Auftritt geholt. Die „Roten Teufel“ setzten sich am Samstag in Aserbaidschan in minimalistischer Manier mit 1:0 (1:0) durch. Yannick Carrasco traf in Baku mit einem abgefälschten Schuss in der 38. Minute entscheidend.