Praxistest für künftige Ärzte

Umfangreicher denn je, gestaltete sich auch das Programm in der dritten Auflage: von Simulationsübungen mit dem DaVinci-OP-Roboter und Workshops in Fachbereichen bis zu Einblicken in die Arbeit der Pathologie. Von einer Erfolgsgeschichte spricht auch Gesundheit-Burgenland-Personaldirektor Roland Graschitz: „Es gibt wesentlich mehr Anfragen als wir Plätze zur Verfügung stellen konnten. Die Summer School ist auch ein wichtiger Teil, um das medizinische Leistungsspektrum zu erweitern.“ Die Rückmeldungen würden zeigen, dass die Einblicke in die Praxis auch tatsächliches Interesse für Famulaturen und das Klinisch-Praktische Jahr in unseren Kliniken erzeugen.