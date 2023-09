Bosnier bedroht in Reisebus Landsmann mit Messer

Wüste Szenen haben sich in der Nacht auf Samstag in der Steiermark in einem Reisebus abgespielt, der auf der Fahrt von Deutschland Richtung Slowenien unterwegs war. Ein 35-Jähriger aus Bosnien-Herzegowina soll einen 22-jährigen Landsmann mit einem Messer gefährlich bedroht haben.