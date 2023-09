Tiroler größere Schnitzeltiger als die Wiener

Schmalz und geschmalzene Preise

Die Heimat des Wiener Schnitzels kann allerdings mit dem Preisvorteil punkten: Nirgendwo sonst im Land gibt es so viel paniertes Fleisch um so wenig Geld. Geht es um die beliebtesten Adressen der Stadt, muss man für das in Schmalz herausgebackene Stück Kalbfleisch jedoch tief ins Börserl greifen. Laut den Lieferando-Usern gibt es Wiens bestes Schnitzel bei Figlmüller am Lugeck, gemäß einem Voting des Magazins „Falstaff“ bei Plachutta: Bei Figlmüller zahlt man aktuell 25,90 € für ein Kalbsschnitzel, bei Plachutta sogar 27,90 € - und noch einmal 6,20 € für Erdäpfelsalat extra, also etwa so viel wie für drei Portionen in anderen Wiener Lokalen.