Jimmy Fallon bedauert sein toxisches Verhalten

Der US-amerikanische Moderator Jimmy Fallon hat sich bei seinen Mitarbeitern für sein toxisches Verhalten am Arbeitsplatz entschuldigt und erklärt: „Es ist peinlich und ich fühle mich so schlecht“. Zuvor hatten US-Medien berichtet, seine Mitarbeiter lebten in Angst vor den „Ausbrüchen“ des TV-Superstars.