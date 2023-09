Bis zu 32 Grad: In Österreich bleibt‘s weiter heiß

Gewitter am Dienstag möglich

Am Dienstag machen sich örtlich Frühnebel und im Westen regional auch von Beginn an einige Wolken bemerkbar. Sonst wird es voraussichtlich wieder überwiegend sonnig, und das Temperaturniveau bleibt nahezu hochsommerlich. Tagsüber können sich vor allem in Alpenhauptkammnähe mehr Quellwolken als zuletzt entwickeln, vereinzelt sind gegen Abend auch kurzlebige Schauer- oder Gewitterzellen möglich. Im äußersten Westen und Nordwesten steigt die Gefahr von großen und teils kräftigen Gewitterherden ab dem Abend deutlicher an. Tagsüber bleibt es meist schwach windig. Frühtemperaturen reichen von zehn bis 19, Tageshöchsttemperaturen von 26 bis 32 Grad.