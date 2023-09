Pole drohte: „Ich werde Dich einbetonieren!“

Es sei nur ein Wort

Am 27. Juli eskaliert die Sache, es kommt zur Anzeige. Zum Vorfall: „Es war ausgemacht, dass mein Sohn in den Sommerferien zwei Wochen bei mir verbringt. Als meine Ex mir dann mitteilte, dass er nun doch über die ganzen Sommerferien hindurch zu ihrer Mutter in die Slowakei geht, war ich darüber sehr enttäuscht“, erklärt der Mann vor Gericht den Auslöser für seine zwar unbedachte, aber dennoch unmissverständliche Gemütsäußerung. Zusatz: „Ich hätte sie natürlich weder umgebracht noch einbetoniert.“ Außerdem habe er den Begriff „einbetoniert“ von seiner Ex-Frau gelernt und einfach übernommen. Und letztlich sei es ja auch nur ein Wort.