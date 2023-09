Oberster Gerichtshof erlaubt Schummeln bei Prüfung

Verkabelte Minikameras in den Hemdknöpfen, mobile WLAN-Router, In-Ear-Kopfhörer, Handys für die Bildübertragung: Mit einer technischen Top-Ausrüstung wie bei James Bond wollten sich Dutzende Prüflinge in Österreich den Führerschein ergaunern. Dafür fotografierten sie die Fragen ab und schickten diese an Verbündete weiter, welche ihnen die richtigen Antworten ins Ohr flüsterten.