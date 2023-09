Personalsuche: „Werden es nur gemeinsam schaffen“

„Bildung ist das einzige, was dir niemand wegnehmen kann“ - dieser Satz ihres Vaters prägte Sok-Kheng Taing. Die 48-Jährige ist Mitgründerin von Softwarehersteller Dynatrace, der in Linz sein Entwicklungszentrum hat. „In den letzten Jahren haben wir in der Entwicklung jährlich um die 300 Mitarbeiter neu integriert“, sagt die zweifache Mutter. Mit der „Krone“ sprach sie über...