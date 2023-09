Nehammer versetzt Klima-Petition beim Frühstück

„Der Bundeskanzler ruht sich auf den bisherigen Erfolgen der Regierung aus. Wir haben einen Sommer der Umweltkatastrophen, aber er setzt sich nicht mit der Wissenschaft auseinander“, zeigte sich Klimaexperte Daniel Huppmann von Scientists for Future verärgert. „Es wird seit 50 Jahren Evidenz vorgelegt, die politisches Handeln erfordert. Aber das wird in Österreich nicht gehört“, so auch Ökonomin Sigrid Stagl. „Es gibt derzeit viele Ausreden. Die Regierung muss einen Plan vorlegen, wie die Klimaziele bis 2040 erreicht werden können“, erklärt die Expertin.