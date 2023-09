Italienischer Regisseur Giuliano Montaldo (93) tot

Der italienische Regisseur und Filmproduzent Giuliano Montaldo ist am Mittwoch in Rom im Alter von 93 Jahren gestorben. Zu seinen Filmen gehören „Machine Gun McCain“ (1969) mit John Cassavetes in der Hauptrolle, „Sacco e Vanzetti“ (1970), „Giordano Bruno“ (1973) und „Gli Occhiali d‘Oro“ („Brille mit Goldrand“) (1987).