Schon wieder illegale Teigtascherl-Fabrik entdeckt

Am Dienstag wurden Polizei, Marktamt und die Gruppe für Sofortmaßnahmen auf das verlassene Lokal in Floridsdorf aufmerksam. Die bereits fertig zubereiteten Teigtascherln in verschiedensten Geschmacksrichtungen waren in drei großen Tiefkühlgeräten untergebracht. Alle Lebensmittel wurden vom Marktamt beschlagnahmt.