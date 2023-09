So reagierte Max Verstappen auf Buhrufe in Monza

„Ändert für mich nichts“

Dass so mancher Fan mit dem Ausgang des Grand Prix nicht ganz glücklich schien, ist für den Red-Bull-Star keineswegs eine Premiere. So war er bereits 2022 in Silverstone, wo unter anderem Lewis Hamilton Heimvorteil genießt, Buhrufen ausgesetzt gewesen. Auch da blieb der zweifache Weltmeister gelassen: „Wenn sie buhen wollen, dann sollen sie doch. Das ändert für mich nichts. Einige Fans sind für mich, andere sind gegen mich, so ist das nun mal. Jeder hat ein Recht auf eigene Meinung.“