F1-Legende: „Hamilton hat ernsthafte Probleme!“

So weiß Stewart zwar, dass „Lewis einer der Besten ist, die je in der Formel 1 gefahren sind“. Aber der 84-Jährige sagt ebenfalls: „Zur Wahrheit gehört auch, dass er im vergangenen Jahrzehnt mit Mercedes für ein Team an den Start gegangen ist, das quasi außer Konkurrenz gefahren ist. Lewis hatte in dieser Zeit nur einen echten Konkurrenten: seinen jeweiligen Teamkollegen. Bis auf 2016 ging er immer als Sieger aus dem Duell hervor. Und dann hat er gegen Nico Rosberg verloren.“