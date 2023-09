Frisst sich die Natur ohnehin selbst?

Eine liebliche Blume mit lavendelblauer Blüte - eigentlich ein hübsches Geschenk, das eine Delegation 1884 bei der Landwirtschaftsausstellung in New Orleans verteilte. Keiner ahnte, was sie damit auslösten: Die Wasserhyazinthe aus dem Amazonasbecken breitete sich rasant aus, egal, ob auf stehenden oder fließenden Gewässern.