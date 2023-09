„Hätte Rubiales ganz sicher eine runtergehauen!“

Warten auf neue Gegnerin

Viel mehr will sich die 20-Jährige auf ihr Comeback auf der Bounce Fight Night konzentrieren. Während der vergangenen Veranstaltung im April war sie auf einem Turnier in Belgrad, bei dem die Wienerin in der ersten Runde gleich ausschied. „Ich habe gegen eine Kasachin geboxt. Es ist leider nicht so gut gelaufen für mich. Die Kasachen sind bei allen Turnieren meistens vorne und das war eine Hammererfahrung, gegen Leute zu boxen, die viele Kämpfe haben. Ich will vor allem international weiterkommen und auf so großen Turnieren sind Spitzenleute“, empfindet sie den Ausflug auch in der Nachbetrachtung nicht als sinnlos.