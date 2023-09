Kurios! Schiedsrichter checkt Elfmeter per Telefon

In der 90. Minute bekam Porto einen Elfmeter zugesprochen. Doch der VAR mischte sich ein. Dann wurde es kurios: Schiedsrichter Nogueira wurde zum Monitor am Spielfeldrand gerufen, konnte dort allerdings aufgrund technischer Probleme die Bilder nicht sehen. So verwendete er ein Handy, um sich mit den VAR-Kollegen zu verständigen. Der Strafstoß wurde zurückgenommen.