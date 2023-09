Haus der Musik: China kopiert Wiener Juwel

Auch in Mexiko bereits Kopie vorhanden

Möglich macht das ein offizieller Lizenzierungsvertrag zwischen einem chinesischen Veranstaltungskonzern und den heimischen Verantwortlichen. Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt im mexikanischen Puebla erwartet man sich jetzt also den absoluten Durchbruch auf dem asiatischen Markt: „Musik als universelle Sprache hilft, zwischenmenschliche Brücken zu schaffen. Es freut uns daher besonders, in Kooperation mit Wu Promotion das Haus der Musik in China zu realisieren“, so Geschäftsführer Simon Posch. Zahlreiche Kritiker sehen hingegen einen Ausverkauf rot-weiß-roter Kultur.