Alko-Fahrt auf A10 kostet 21-Jährigen den Schein

Der 21-Jährige dürfte wohl am Nachhauseweg gewesen sein. Denn er war von Gmünd kommend in Richtung Rennweg auf der A10 Tauernautobahn unterwegs. Dort führte der junge Mann gegen 3 Uhr früh ein Überholmanöver durch, wechselte von der Überholfahrspur auf den ersten Streifen, übersah dort aber das Auto eines Franzosen und prallte ungebremst gegen das Heck des Pkw. Der 63-Jährige geriet dabei ins Schleudern und kam am Pannenstreifen zum Stillstand. Er uns seine drei Insassen blieben unverletzt. Der 21-jährige Rennweger wurde verletzt und musste ins Krankenhaus Spittal geliefert werden.