Kim Kardashian zippt sich zum Traumdekolleté

Fans begeistert von neuer Bademode

Kim Kardashian macht‘s auf den Promo-Fotos vor und zippt sich zum aufregenden Ausschnitt. Dass das ihren Fans gefällt, versteht sich fast von selbst. „Kim regiert die Flut“, schwärmte einer. Ein anderer weiß: „Kim, du schaust in allem so wundervoll aus. Aber ganz besonders in deinen neuen Skims!“