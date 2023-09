Pendlerbusse: Politstreit um neue Fahrpläne

Türkis sieht „Pendlerschikane“

„Der Weg für viele Tagespendler wird künftig noch mühsamer“, so ÖVP-Landesobmann Christian Sagartz und spricht daher von einer „Pendlerschikane“. Verwiesen wird auf zwei Beispiele: So müssten Pendler aus Güssing künftig schon um 3.54 Uhr - statt wie bisher um 4.20 Uhr - in den Bus steigen, um am Karlsplatz in Wien um 6.30 Uhr anzukommen. Weiters würde es keine Direktverbindung mehr von Oberschützen und Bad Tatzmannsdorf nach Wien geben.