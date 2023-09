Cybercrime ++ Küstenwache erschießt Jet-Ski Fahrer

Am Freitag wurde im Innenministerium in Wien die Kriminaldienstreform mit dem Schwerpunkt Cybercrime vorgestellt. Und: Zwei Jetski-fahrende Urlauber sind nach Berichten marokkanischer Medien von der algerischen Küstenwache erschossen worden, als sie offenbar die Seegrenze zwischen den beiden Mittelmeerländern passierten. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 1. September, mit Stefana Madjarov.