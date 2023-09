Zwei Wasserleichen halten Ermittler auf Trab

Keine angenehme Aufgabe: Dieser Tage sind Einsatzkräfte in OÖ mit zwei Leichen beschäftigt. Die eine - ein 23-jähriger Pole - wird im Wolfgangsee vermutet. Der junge Mann dürfte dort am 18. August mit seinem Paddle untergegangen sein. Am Donnerstag suchte erneut ein Großaufgebot nach dem Vermissten: Ein Hubschrauber flog über den See, Leichenspürhunde schnupperten, und ein Roboter tauchte - alles ohne Erfolg.