So soll der Garagen-Klotz doch noch fallen

Die PVA hat jedoch alle Bewilligungen und will bauen. Daher wird die Demo das Vorhaben kaum stoppen, weiß auch Vize-Vorsteher Bernhard Seitz. Der Grüne sieht als letzten Rettungsanker Folgendes: Die Stadt soll der PVA das Grundstück abkaufen und in einen Park umwandeln, so seine Forderung.