Gemeinsame Mission, den dunklen König zu besiegen

Das versprochene neue „Game of Thrones“ wurde „Das Rad der Zeit“ auf Amazon Prime Video nicht, trotzdem war das Fantasy-Epos bei der Veröffentlichung 2021 die meistgesehene Serienpremiere des Streaminganbieters im betreffenden Jahr. Ab sofort gibt es nun die zweite Staffel zu sehen. Nachdem in der ersten Staffel nach der Reinkarnation eines übermächtigen Drachen gesucht wurde, der dennoch den dunklen König nicht besiegen konnte, ordnen sich nun die Mächte in dem namenlosen Reich neu.